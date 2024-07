Conferências, ‘materclasses’, exposição de instrumentos e um ciclo de concertos que procura “oferecer ao público da região novas experiências ressoantes a instrumentos de metal”, avança a associação, integram esta edição de LizBrass - Festival de Metais de Leiria, que decorre entre 05 e 10 de agosto.

O festival começa na Escola Secundária Domingos Sequeira, com apresentação do Ensemble de Metais de Leiria, no dia 05 de agosto, pelas 19:00.

O trio de Gileno Santana atua em Leiria a 06 de agosto, na Esplanada do Jardim Luís de Camões, às 21h30.

O LizBrass mostra do que são capazes os professores envolvidos nas ações de formação do festival, num recital acompanhado por piano no dia 07 de agosto, agendado para as 21:30, no Teatro Miguel Franco.

No Teatro José Lúcio da Silva apresentam-se os professores com Ensemble de Sopros, dia 08 de agosto, pelas 21:30.

A fanfarra Farratuga dá música à Esplanada do Jardim Luís de Camões no dia 09 de agosto, às 21:30.

O Festival de Metais de Leiria encerra a 10 de agosto, às 16:00, com espetáculo de ensembles de Música de Câmara no Mercado de Santana.