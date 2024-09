Chappell Roan revelou que decidiu não declarar apoio a nenhum dos candidatos à Casa Branca. Em entrevista ao The Guardian, a cantora de "Good Luck, Babe!" comentou as eleições presidenciais norte-americanas e criticou o governo.

"Tenho tantos problemas com com o nosso governo, em vários aspectos. Há tantas coisas que gostaria de mudar. Não me sinto pressionada a apoiar alguém. Há problemas em ambos os lados", frisou a artista ao jornal britânico.

Na entrevista, Chappell Roan apelou que todos tenham "pensamento crítico" e e incentivou os seus fãs a focarem-se nas questões locais. "Votem pelo que está a acontecer na vossa cidade", defendeu.

Quando questionada sobre a mudança que mais deseja ver, a resposta da artista foi clara e imediata: "Direitos trans. Não podem deixar pessoas cis tomar decisões por pessoas trans, ponto final".