O cantor e compositor brasileiro Cícero lança novo disco, "Concerto 1", com 10 versões orquestradas dos seus maiores sucessos.

Após a digressão com o mesmo nome, que passou pelas principais capitais do Brasil, o músico selecionou algumas das suas mais conhecidas composições para o disco, incluindo “Tempo de Pipa”, “Capim-limão” ou “Por Botafogo”.

O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais de música.

"Primeiro, selecionei as músicas que entrariam no concerto, pensando em tocar as que o público mais gosta de cada um dos meus álbuns. Para o disco, escolhi as que ficaram mais bonitas orquestradas, também seguindo essa vontade de ter faixas de todos os álbuns",conta Cícero em comunicado.

O artista ainda revela ainda que sempre teve vontade de orquestrar as suas obras. "Foi muito prazeroso, porque eu sempre imaginei esses arranjos para as minhas músicas. Mesmo quando fazia num teclado ou no computador, sempre projectei essa versão clássica para as minhas ideias. A ideia de gravar a orquestra ao vivo veio juntamente com a ideia do concerto, que era de gravar e projetar os músicos. Além do fato de as gravações clássicas de orquestra serem com todos os músicos ao vivo, com todos os harmónicos acontecendo", conta.