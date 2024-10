Coimbra será o palco do Praxis Beer Fest, um evento com co-organização da Câmara Municipal de Coimbra e da Praxis, que promete juntar alguns dos mais relevantes nomes da música nacional e a melhor cerveja artesanal num só festival.

De 13 a 15 de junho de 2025, o Campo de Santa Cruz vai receber vários artistas nacionais. No primeiro dia, os GNR vão subir ao palco do festival. Já no dia 14 de junho, Miguel Araújo é o cabeça de cartaz e promete um concerto especial que contará com Os Quatro e Meia e João Só como convidados.

No dia 15, o festival recebe os Anaquim acompanhados de convidados especiais, ainda por revelar.

"Mais nomes do cartaz serão em breve anunciados, assim como toda a programação que para além da música, promete dar a conhecer o universo cervejeiro, numa experiência única de cultura e celebração", adianta o comunicado.

PREÇOS:

Bilhete diário

13 de junho: 25€

14 de junho: 25€

15 de junho: 10€

Bilhete Geral (3 dias): 13, 14 & 15 de junho: 50€