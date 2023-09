A digressão mundial dos Coldplay continua e as surpresas também.

Na passada sexta-feira, dia 22 de setembro, a banda britânica atuou em Vancouver, no Canadá. Tal como tem acontecido um pouco por todo o mundo, Chris Martin e companhia contaram com convidados especiais no concerto.

Durante o concerto, os Coldplay convidaram Bryan Adams e interpretar "(Everything I Do) I Do It For You". A cantora H.E.R. também subiu ao palco do Estádio BC Place para dar voz ao famoso tema do artista canadiano.

Veja o vídeo: