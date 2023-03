Os Coldplay regressam a Portugal em maio para quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. A banda britânica vai atuar nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023 - no dia 19, o grupo faz um 'intervalo'.

Atualmente, o grupo liderado por Chris Martin está no Brasil para uma série de 11 concertos. Segundo os alinhamentos partilhados no site SetList.Fm, os Coldplay têm tocado 24 canções nos espetáculos.

"Higher Power", "Adventure of a Lifetime", "Paradise" e "The Scientist" foram os temas escolhidos pela banda para abrir os concertos e, em Portugal, a setlist deverá ser idêntica. Canções como "Viva la Vida", "Yellow", "Clocks", "A Sky Full of Stars" ou "Fix You" também fazem parte do alinhamento.

Ouça a setlist: