O Primavera Sound Porto regressa nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho ao Parque da Cidade do Porto.

Charli xcx, Central Cee, Jamie xx, Beach House, Deftones e Fontaines D.C são alguns dos destaques. Turnstile, TV On The Radio Wet Leg, Liniker, The Dare, Kim Deal e Momma também vão passar pelo festival.

Pelo Parque da Cidade do Porto vão também passar os artistas portugueses David Bruno, A Garota Não, Capitão Fausto, Surma ou Maria Reis.

HORÁRIOS

Nos primeiros três dias do festival, as portas abrem às 15h30. Já no domingo, dia dedicado à música eletrónica, o recinto abre às 14h00.

COMO IR?

Transportes públicos ou bicicleta são a melhor opção para chegar ao Parque da Cidade do Porto.

Durante os dias do festival, a STCP vai contar com serviço de autocarros reforçado, com ponto de venda na Praça Cidade Salvador. Também poderá comprar o Andante no recinto do festival.

O Metro do Porto vai contar com serviço reforçado e horário alargado até às 2h30 nos dias 12, 13 e 14 de junho. No terceiro dia, 15, o metro encerra à uma da manhã.

Se optar por ide bicicleta, o festival vai contar com um parque à entrada do recinto. O Parque da Cidade fica a 25 minutos do centro da cidade.

DICAS & OBJETOS PROIBIDOS

Antes do festival, é importante fazer download da app da Fever para que possa trocar o seu bilhete por uma pulseira. Já na app do Primavera Sound Porto poderá encontrar todas as informações sobre a edição de 2025.

Vir preparado para todas as condições climatéricas

Pode trazer garrafas de água de plástico maleável até 50cl sem tampa

Trazer o teu copo, tem atenção às medidas de aferição (25cl e/ou 50cl)

Apenas pode fazer pagamentos digitais ou com cartão

Respeite o ambiente em que te encontras

Pode usar o bengaleiro do festival

Para um ambiente mais confortável, não leve: