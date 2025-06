O Primavera Sound Porto regressa nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho ao Parque da Cidade do Porto. Nos primeiros três dias do festival, as portas abrem às 15h30. Já no domingo, dia dedicado à música eletrónica, o recinto abre às 14h00.

Charli xcx, Central Cee, Jamie xx, Beach House, Deftones e Fontaines D.C são alguns dos destaques. Turnstile, TV On The Radio Wet Leg, Liniker, The Dare, Kim Deal e Momma também vão passar pelo festival.

Pelo Parque da Cidade do Porto vão também passar os artistas portugueses David Bruno, A Garota Não, Capitão Fausto, Surma ou Maria Reis.

Veja os horários: