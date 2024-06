Com o objetivo de minorar os constrangimentos de circulação verificados no primeiro fim de semana do Rock in Rio Lisboa, e facilitar a circulação viária no decurso do evento, a organização do Rock in Rio Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, a PSP-DT e a Junta de Freguesia do Parque das Nações informam que serão efetuadas alterações de trânsito, com a implementação de fortes restrições à circulação de entrada na zona Norte da freguesia do Parque das Nações, designadamente nas artérias adjacentes ao Parque Tejo e que abaixo se indicam:

Todas as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas entidades policiais, frisa a organização.

CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO (DIAS 22 E 23 JUNHO)

- IC2 no acesso à Rotunda da República da Colômbia;

- Rotunda da Av. Dom João II com a Av. da Peregrinação;

- Praça do Venturoso;

- Rotunda dos Vice-Reis;

- Vias junto à Gare do Oriente – rotunda da Av. Aquilino Ribeiro Machado com Av. do Índico e rotunda da Av. de Berlim com Av. do Pacífico;

- Eixo Central da Av. Dom João II entre a Gare do Oriente e a Rotunda da República da Colômbia, em ambos os sentidos;

- Mantêm-se as restrições anteriormente implementadas na Via do Oriente, Passeio dos Heróis do Mar e rotunda entre a Rua Domingos José de Morais com a Rua Roald Amundsen e Rua da Cotovia (sob o viaduto IC2);

- As estações GIRA junto ao Pingo Doce – Parque das Nações Norte e Colégio Pedro Arrupe estarão desativadas, encontrando-se apenas em funcionamento a estação GIRA 113 – Parque das Nações (entre a Rua das Vigias e o Passeio do Levante);

- TVDEs, trotinetes e bicicletas dos vários operadores não poderão aceder à envolvente condicionada;

- O ponto preferencial para tomada e largada de passageiros em TVDE’s, será na área de jurisdição do Município de Loures, no acesso à Ponte ciclopedonal sobre o rio Trancão, devidamente coordenado pela entidade policial presente no local; - Ainda no Município de Loures irão verificar-se constrangimentos na EN 10 c/ Rua Domingos José Morais e a EN 10 c/ Rua Fábrica da Loiça de Sacavém.

TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES.

Face existência de outros eventos na envolvente do Rock in Rio, e consequente pressão na circulação rodoviária e pedonal nesta área, a organização deixa várias as recomendações para uma melhor mobilidade.

Em comunicado, o Rock in Rio Lisboa aconselha o público a não "circular nas zonas envolventes ao Parque Tejo" e a evitar "estacionar o seu veículo em zonas não autorizadas".

"Caso necessite de utilizar veículo automóvel, privilegie os parques de estacionamento público disponíveis nas imediações", frisa a organização, apelando ao uso de transportes públicos "existentes e ainda os disponíveis para apoio ao evento (comboios CP com destino a Sacavém e shuttles)".

"Para que o trânsito possa fluir da melhor forma, é essencial a colaboração de todos para que seja evitado o estacionamento irregular nas imediações do Parque Tejo, sob risco de multa e reboque", acrescenta o comunicado.

A melhor opção para chegar ao Parque Tejo são os transportes públicos, uma vez que as ruas nas imediações do festival estarão com acesso condicionado.

Tal como no primeiro fim de semana, haverá shuttles regulares em autocarros da CARRIS com ligação direta Gare do Oriente – Rock in Rio Lisboa – Gare do Oriente, das 12h30 até às 01h30, com reforço especial ao final da noite, garantindo que todos consigam apanhar os restantes transportes na Gare do Oriente.

Para ter acesso ao shuttle CARRIS basta fazer a sua pré-reserva na App Rock in Rio Lisboa, brevemente disponível na App Store e na Google Play Store.

Para além do shuttle, a organização do festival relembra como alternativas a utilização do comboio CP através da Estação de Sacavém, que fica apenas a sete minutos a pé do recinto.

INFORMAÇÕES SOBRE OS SHUTTLES