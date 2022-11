Pedro Macedo Camacho estava nomeado nas categorias de melhor banda sonora para videojogo e melhor canção para videojogo, em ambos os casos pelas composições para o jogo “Chorus”, de combate espacial criado pela Deep Silver Fishlabs para múltiplas plataformas (PC, PlayStation e Xbox).

Na categoria de melhor banda sonora, Pedro Macedo Camacho competiu com os autores de bandas sonoras de videojogos como “Arma Reforger”, “Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök”, “Blind Fate: Edo No Yami”, “God of War: Ragnarök”, “Horizon Forbidden West”, “In Nightmare”, “Mario + Rabbids Sparks of Hope”, “Moss: Book II” e “Potionomics”.

Já na categoria de melhor canção para videojogo, a canção principal de “Chorus” (interpretada por Úyanga Bold) surgiu ao lado de “Blood Upon The Snow” para “God of War: Ragnarök” (escrita e interpretada por Hozier e Bear McCreary), que conquistou o prémio, “Vroom” para “Gran Turismo 7” (escrita e interpretada por The FaNaTiX, Idris Elba, Lil Tjay, Davido, Koffee e Moelogo), “Rebirth” para “League of Legends” (escrita por EJAE e Matthew Carl Earl e interpretada por este último) e “Clarity” para “Quantaar” (escrita por Cody Matthew Johnson, dorsia, Matilda Stray e Alec Justice e interpretada pelos dois primeiros).

Os prémios vão na sua 13.ª edição e foram entregues na noite de quarta-feira (já madrugada de quinta em Lisboa), em Hollywood, nos Estados Unidos da América.

Os Prémios de Hollywood para Música em ‘media’ definem-se como os primeiros “a homenagear música original em todos os formatos visuais de todo o mundo, incluindo filme, TV, videojogos, ‘trailers’, anúncios publicitários, documentários e programas especiais”.