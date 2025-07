Um dia antes de lançar a sua residência artística de sucesso, que deve arrecadar centenas de milhões de dólares para o Porto Rico, ao mesmo tempo que exibe a sua rica cultura, Bad Bunny publicou uma mensagem simples: Comprem a nível local.

Este lema é fundamental para a sua série de 30 concertos em San Juan, que, após nove apresentações exclusivas para moradores locais, irá abrir-se para fãs de outros lugares — o que muitos boricuas, como são conhecidos os porto-riquenhos, esperam que sirva como um exercício de turismo responsável.

"É um momento incrível para a ilha", disse Davelyn Tardi, da agência de promoção Discover Puerto Rico.

De forma conservadora, a organização estima que a residência arrecadará cerca de 200 milhões de dólares para o Porto Rico ao longo de aproximadamente três meses, que têm lugar durante o verão, normalmente menos movimentado.

Azael Ayala trabalha num bar de uma das zonas de vida noturna mais populares de San Juan e disse à agência France-Presse (AFP) que o negócio já estava a todo vapor, mesmo quando a residência estava apenas no seu primeiro fim de semana.

"Mudou completamente", confirmou o jovem de 29 anos, enquanto a multidão fervilhava à volta de La Placita, onde alguns bares serviam cocktails inspirados em Bad Bunny.

"Estamos animados", acrescentou. "As gorjetas são elevadíssimas."

O facto de as pessoas virem do mundo todo para ver Bad Bunny "também é motivo de orgulho para o Porto Rico", acrescentou.

Arely Ortiz, uma estudante de 23 anos de Los Angeles, não conseguiu bilhete para um concerto, mas diz que Bad Bunny ainda foi o que a motivou a reservar a sua primeira viagem a Porto Rico.

"Realmente adoro como ele fala abertamente sobre a sua comunidade", conta. "Só de vê-lo, ver que ele conseguiu chegar tão longe, sendo latino, incentiva mais latinos a procurarem o que desejam."

"Com certeza que empoderou os latinos, tipo a 100%."

Turismo: é complicado

Mas embora o turismo seja há muito tempo um motor económico para a ilha das Caraíbas, que continua a ser um território dos EUA, a relação é complicada.

Preocupações com gentrificação, deslocamento e diluição cultural aumentaram no arquipélago, amado pelas suas praias deslumbrantes de águas azul-turquesa — especialmente porque se tornou um ponto de encontro para empreendimentos de luxo, alugueres de curta temporada e os chamados "nómadas digitais" que trabalham remotamente com os seus laptops enquanto viajam pelo mundo.

Estrangeiros visitantes apreciam a beleza da ilha, mas estão protegidos das dificuldades, dizem muitos moradores locais que estão a lidar com uma crise económica crónica exacerbada por desastres naturais, com os rendas a disparar e apagões massivos a tornarem-se habituais.

O próprio Bad Bunny — que nasceu e foi criado como Benito Antonio Martinez Ocasio — apontou para estas questões e muito mais nas suas letras recheadas de metáforas e referências.

"Na minha vida, você era um turista", diz uma tradução do seu tema "Turista".

"Só viste o melhor de mim e não o quanto estava a sofrer."

O historiador Jorell Melendez Badillo disse à AFP que o Porto Rico, por natureza, sempre atendeu ao investimento estrangeiro: "Muitas pessoas veem o turismo como uma espécie de subcontexto colonial".

Mas quando se trata de Bad Bunny e da sua residência no local carinhosamente apelidado de El Choli, "não podemos negar o facto de que isso trará milhões de dólares" para a ilha, acrescentou.

"Podemos celebrar o que Benito está a fazer e, ao mesmo tempo, analisar a situação de forma crítica e conversar sobre que tipo de turismo será incentivado por esta residência."

Ana Rodado viajou da Espanha para Porto Rico depois que um amigo nativo da ilha lhe oferecer um bilhete.

Ela reservou uma viagem de cinco dias com outra amiga, que incluía uma visita à praia de Vega Baja, onde Bad Bunny cresceu e trabalhou a empacotar compras de supermercado antes de ganhar fama.

Após posar para uma fotografia na praça da cidade, Rodado disse à AFP que estava a tentar levar a sério o apelo do artista para "comprar a nível local".

"O turismo é um problema global", diz. "Na medida do possível, temos que ser responsáveis com as nossas escolhas de consumo e, acima de tudo, com o impacto que a nossa viagem tem em cada lugar."

"Tentamos ser respeitosos e, até agora, as pessoas têm sido muito simpáticas connosco."

Em última análise, a residência de Bad Bunny é uma carta de amor ao seu povo — um espetáculo sobre e para os porto-riquenhos, cuja narrativa concentra-se na herança, no orgulho e na alegria.

"Estamos aqui, caramba!", proclamou entre gritos de êxtase, durante o seu primeiro concerto arrebatador, que às vezes parecia uma grande festa de bairro. "Voltaria nos próximos 100 anos — se Deus me permitir, estarei aqui."