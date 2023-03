Bruno Vicente veuceu no ano passado o Prémio Incentivo à Composição.

A receita do concerto será doada "para apoiar o trabalho da UNICEF na resposta à grave situação humanitária resultante dos trágicos sismos ocorridos no passado mês de fevereiro na Turquia e na Síria”, lê-se no comunicado do Organismo de Produção Artística (OPArt), que gere o TNSC e a OSP.

O programa do concerto, sob a direção musical do maestro José Eduardo Gomes, além de “Harmony of the Spheres”, inclui a cantata “Invocação aos Lusíadas” (1915) de José Vianna da Motta, e a Sinfonia n.º 4 em fá menor (1878,) de Tchaikovski.