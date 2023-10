“Um concerto de características únicas e irrepetíveis que resulta de uma conjugação de esforços nacionais e internacionais que muito nos orgulham”, afirmou hoje a organização em comunicado, indicando que o espetáculo é dirigido pelo maestro Artur Pinho Maria.

No sábado, às 21h30, no grande auditório do CSF, estarão em palco os 90 membros do Coro Sinfónico Inês de Castro e os 43 músicos que compõem a Orquestra Sinfónica Polaca, bem como o pianista Bernardo Santos, as solistas Leonor Barbosa de Melo (soprano) e Gisela Sachse (mezzo-soprano), Bruno Almeida (tenor) e Pedro Telles (barítono).

Trata-se do concerto sinfónico de encerramento do XI Ciclo de Requiem que, em março e abril, “proporcionou novamente (…) ímpares concertos” à cidade de Coimbra com a interpretação de obras de “célebres compositores”, como Estevão de Brito (1575-1641), Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791), Fauré (1845-1924) e o polaco contemporâneo Henrik Botor, destacou o Coro Inês de Castro na nota enviada à agência Lusa.

“Graças aos intercâmbios firmados entre a Associação Ecos do Passado, o seu Coro Sinfónico e Orquestra Inês de Castro, o XI Ciclo de Requiem de Coimbra é marcado pela presença em Coimbra da orquestra internacional convidada, a Orquestra Filharmonia Podkarpacka de Rzeszów”, acrescentou.

Este concerto, sublinhou a organização, “tem ainda a particularidade de ser um concerto participativo, reunindo em palco diversas gerações do Coro Sinfónico Inês de Castro e cantores de vários pontos do país e nacionalidades que responderam afirmativa e entusiasmadamente à chamada para cantar a emblemática e irresistível obra Requiem de Mozart”.

Na companhia do Coro Inês de Castro, a orquestra da Polónia tem ainda atuações em Vila Franca de Xira, já na sexta-feira, e em Fátima, concelho de Ourém, no domingo, interpretando 'Requiem de Mozart', a obra discográfica que marcou, em 2022, as comemorações do 10.º aniversário do Coro Sinfónico de Coimbra e que, em 2024, será interpretada pela formação portuguesa em Rzeszów, na Polónia.

O concerto de sábado, em Coimbra, é uma organização conjunta da Associação Ecos do Passado - Coro Sinfónico Inês de Castro, Câmara de Municipal e Convento São Francisco.