Em palco, no espetáculo de abertura, a Orquestra Clássica do Centro, dirigida pelo maestro Sergio Alapont, será acompanhada pelas jovens pianistas premiadas Ecaterina Popa (Moldávia), as japonesas Mirei Ozawa e Haruka Ugaji e a portuguesa Matilde Bastos, para interpretarem obras de Beethoven, Mozart e de Camille Saint-Saens.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, promotora do World Piano Meeting, frisou que o concerto de gala, agendado para as 17h00, com a duração de 70 minutos e organizado em colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra, “será um momento de celebração dos 10 anos de existência” do evento, com bilhetes entre os quatro e os oito euros.

Por outro lado, o espetáculo de abertura do World Piano Meeting culmina um ciclo de concertos de mentoria e formação que se estreou, em agosto de 2024, na Universidade de Música e Artes Performativas de Viena, passando ainda por Madrid, Sardoal, Castanheira de Pera, Vila Nova de Gaia e Cantanhede.

“Ao longo destes 10 anos de festival, grandes pedagogos de grandes instituições mundiais passaram por Portugal, assim como milhares de jovens de mais de 30 países e de quatro continentes. Celebramos uma década de Coimbra World Piano Meeting com grande orgulho pelo enorme talento artístico que reunimos em cada encontro, e com um entusiasmo renovado na nossa resiliência, que nunca nos fez desistir, consolidando este evento como inédito no nosso país”, assinalou, na nota, a direção da academia, fundada pelo pianista, professor de piano e maestro Aquiles Delle Vigne, que morreu em 2022.

Para além de três concertos de jovens talentos (na segunda-feira no Seminário Maior de Coimbra, a 1 de fevereiro no Conservatório de Música de Coimbra, ambos às 18h00, e a 2 de fevereiro, pelas 11h30, no Museu Nacional de Machado de Castro), o programa inclui, no dia 30, o Recital a Dois Pianos, com obras de Mozart, Milhaud, Bennett e Piazzolla.

Protagonizado pelo argentino Daniel Rivera e por Manuel Araújo, diretor artístico da academia Aquiles Delle Vigne, o recital – agendado para o grande auditório do Conservatório de Música de Coimbra, às 21h30 - assume a forma de um concerto eclético que percorrerá vários estilos e géneros musicais, desde o clássico ao rock, passando pelo samba e tango.

O Coimbra World Piano Meeting encerra a 2 de fevereiro, pelas 17h00, no Seminário Maior de Coimbra, com um concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida pelo maestro Tiago Oliveira, com obras de Mozart a Salieri.

Com exceção do concerto de abertura, todos os restantes espetáculos têm entrada gratuita.