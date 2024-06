A passagem da Taylor Swift por Portugal para dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio, gerou um impacto positivo na performance dos negócios do distrito de Lisboa, de acordo com o relatório do REDUNIQ Insights.

De acordo com os dados, os espetáculos da artista norte-americana resultaram num crescimento significativo da faturação proveniente de cartões estrangeiros, com os negócios do distrito a registarem um crescimento de 34% na sexta-feira (dia do primeiro concerto) face à sexta-feira anterior.

"Já a subida do número de transações estrangeira entre este mesmo dia e a sexta-feira antecedente foi ainda mais expressiva, com uma variação de 49%", explica o comunicado.

Nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais e Loures, a REDUNIQ registou igualmente um crescimento no número de transações estrangeiras de 52%, 44%, 42% e 39%, respetivamente. Em termos de faturação estrangeira, os mesmos concelhos obtiveram subidas de 38%, 28%, 12% e 10%, respetivamente.

Quando analisado o período completo de fim de semana (de 24 e 26 de maio), verifica-se também um aumento da faturação proveniente de cartões estrangeiros nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra e Loures.

O REDUNIQ Insights registou ainda o top 5 de nacionalidades estrangeiras que mais contribuíram para a faturação no concelho de Lisboa: Estados Unidos (11%), Irlanda (6%), Reino Unido (4%), França (3%) e Espanha (3%).

Já ao nível da performance impulsionada por cartões nacionais, foi também o primeiro dia de concerto (24 de maio) aquele em que se registaram crescimentos mais significativos, com o número de transações a aumentar, face à sexta-feira anterior, 8% no geral do distrito.

"Em termos setoriais, no concelho de Lisboa, o destaque foi para os setores das farmácias, hotelaria e atividades turísticas, perfumarias e restauração, que tiveram crescimentos de faturação estrangeira de 54%, 29%, 61% e 23%, respetivamente, face ao fim de semana anterior", destaca o relatório.

Considerando especificamente o setor da hotelaria e atividades turísticas no total do distrito de Lisboa, no fim de semana de 24 a 26 de maio, houve um crescimento de faturação no valor de 22% face ao fim de semana anterior. "A faturação estrangeira foi a que mais contribuiu para estes números, uma vez que o seu crescimento foi de 24% face ao fim de semana anterior", explica o comunicado.