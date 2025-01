Promovido pela Omnichord e pela Fade In, Clap Your Hands tem o apoio do município de Leiria e pretende ser uma plataforma de revelação de novos artistas nacionais e também locais.

“Leiria é um berço fértil em talento musical” e “o Clap Your Hands mostra-nos o quão eclética e valorosa é a cena local e incita o público à exploração e ao embarcar numa viagem”, salienta a organização em comunicado.

A abertura da edição de 2025 está a cargo de Rossana, que leva a Leiria o segundo disco, “À la Portugaise”, em que “assinala o início de um novo capítulo”, em que se fala de “uma linguagem universal capaz de cativar ouvintes de todo o gosto e feitio”.

A primeira noite completa-se com a atuação do novo projeto liderado pelo artista António Cova, ao qual se juntam Pedro Miguel e Lisa Teles. Juntos criam uma performance que a organização do festival antecipa como algo que, “para uns fará justiça ao significado da palavra espetáculo e, para outros, não passará de algo deprimente, mas inesquecível”.

Para o dia 21 de março, a segunda noite do Clap Your Hands apresenta Líquen, projeto de Constança Ochoa, cantora e compositora de Coimbra, e Afonso Rodrigues, conhecido por Sean Riley, aqui em versão a solo, sem os Slowriders nem os restantes Keep Razors Sharp, outro projeto a que dá voz.

Em Leiria, Afonso Rodrigues vai apresentar o resultado de uma viagem a África, realizada em 2022, que deu origem a textos e poemas vestidos na forma de canções, “com uma sonoridade contemporânea e fresca”.

O festival completa-se no dia 30 de abril, com espetáculos de Gui Maricato e Vicente Almeida e The Rite of Trio, e no dia 18 de maio, com música de Branco toca Marco Paulo e Lisa Sereno.

Os concertos repartem-se pelo Teatro Miguel Franco e pela Black Box, neste espaço com entrada livre.