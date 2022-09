O primeiro concerto acontece no Teatro José Lúcio da Silva e contará com a fisioterapeuta Liliana Lopes, especializada em saúde da mulher, e a doula Andreia Guerreiro, numa primeira parte dedicada a esclarecer dúvidas. Depois, há música da harpista Ana Ester Santos e do criador do projeto, o trompista Mikael Faustino.

Segundo avançou o músico à agência Lusa, a intenção é que “as grávidas saiam de cada sessão com mais informação, menos ansiosas e mais relaxadas”.

“Irão ter a oportunidade de conversar com os melhores especialistas portugueses e ouvir concertos únicos interpretados pelos melhores músicos, com programas que vão da música clássica à pop. Cada sessão será um momento único para a grávida e para o casal”, explicou Mickael Faustino.

Concertos para grávidas estão longe de ser uma originalidade. Mas o modelo destes vai para lá da música e surge da experiência pessoal do fundador, que será pai em novembro.

“O projeto nasce com a vontade de querer saber mais para ajudar a minha grávida. Tenho a sorte de estar a iniciar um dos projetos mais bonitos da minha vida, ser pai. Isso fez-me querer saber mais para conseguir dar o melhor à minha família, comecei a pesquisar e falar com diversos profissionais de saúde para saber mais e mais”, contou.

A partir daí, desenhou uma proposta que juntasse os seus “conhecimentos e que, ao mesmo tempo, conseguisse ajudar todos os casais, dando-lhe mais informação de qualidade”.

Pensados para todas as fases da gestação, os Concertos para Grávidas terão música “desde Bach a Ed Sheeran”, para contribuir para tranquilizar a relaxar as mães e também os pais.

De acordo com a fisioterapeuta Liliana Lopes, “há estudos que demonstram que a música reduz a ansiedade durante a gravidez”, estendendo-se os efeitos “numa melhoria da qualidade de vida na prevenção da depressão no pós-parto”.

“Inclusive, este resultado é maior quando a grávida ouve música durante toda a gravidez, comparativamente às grávidas que ouvem música unicamente no momento do parto”, acrescenta.

É para explorar esses benefícios que surge Concertos para Grávidas, vinca Mickael Faustino.

“De sessão para a sessão teremos diferentes temáticas e diferentes momentos musicais”, avança o músico que, além de Leiria, vai levar o projeto a Bragança em 2023 e teve já contactos para levar os concertos a outras cidades do país.

Em Leiria, a estreia de Concertos para Grávidas no Teatro José Lúcio da Silva é no domingo, a partir das 16h00.