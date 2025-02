Criado e dirigido pelo músico, maestro e produtor Mickael Faustino, Orquestramente Pop junta 12 músicos de Lisboa, Leiria, Porto e Braga. Surgiu no final de 2024 “para levar a música a todos”, proporcionando “alegria e momentos de alívio a crianças, jovens e famílias em hospitais e instituições”, explicou o responsável à agência Lusa.

Desde o arranque, em novembro de 2024, há, até ao final deste ano, mais de 50 concertos didáticos agendados em instituições como o IPO de Lisboa e Porto, Hospital de Santa Maria, Hospital D. Estefânia, Hospital São João, Casas Acreditar de Lisboa, Porto e Coimbra, entre outras organizações.

Depois de ter lançado há alguns anos InMusic, programa que procura levar a música às famílias, explicando-a e demonstrando como funcionam os instrumentos musicais, Mickael Faustino explicou que resolveu levar mais longe esse gesto de partilha.

“Há famílias e crianças que, por situações de saúde ou financeiras, não conseguem ir aos concertos. Então pensei: o que poderia fazer para aliviar a dor destas pessoas? Começou aí a vontade de fazer concertos em hospitais, IPO e outras instituições”, contou.

Com apoio financeiro da Fundação La Caixa e da Fundação Oriente, suporte logístico das fundações Rui Osório de Castro e Ronald McDonald, e parcerias com a Associação Acreditar e o IPO do Porto, o projeto avançou.

Mas esses apoios não chegam para prescindir do trabalho voluntário dos músicos envolvidos nestes concertos didáticos e, por isso, Mickael Faustino idealizou dois espetáculos, “Super heroes in concert” e “Sistema musical”, para, através da bilheteira, ajudar a completar o financiamento dos espetáculos solidários.

O primeiro estrou-se no passado domingo, 9 de fevereiro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e colocou uma orquestra de músicos profissionais a interpretar música de filmes de heróis da Marvel e DC Comics, como o Capitão-América ou o Homem-Aranha, entre outros.

“A temática dos super-heróis surge porque é o que as famílias destas crianças [com doenças e dificuldades] são: super-heróis”, realçou o fundador da Orquestramente Pop.

Para o dia 19 de abril, no Fórum Lisboa, está agendada a estreia de “Sistema musical”, descrito como “uma viagem incrível a planetas únicos, dedicados a instrumentos musicais”, como a trompa, o saxofone, a guitarra e a eletrónica.

Também pensado para famílias, “Sistema musical” permitirá que as crianças explorem e experimentem os instrumentos em foco.

Mickael Faustino encara a missão da Orquestramente Pop como “uma forma de homenagear famílias que têm crianças doentes”.

“Queremos juntar o público à nossa intenção de contribuir para algo maior através da música, levando-os para um universo diferente”, concluiu.