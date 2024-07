As atuações vão suceder-se a maior ritmo a partir de hoje e até sábado no Festival Músicas do Mundo (FMM), agora instalado na cidade alentejana de Sines.

Os concertos regressam aos palcos instalados no castelo de Sines e junto à Praia Vasco da Gama, hoje com os portugueses José Manuel David (18h00) e Salvador Sobral (21h00), a brasileira Margareth Menezes, atual ministra da Cultura (22h15), os vietnamitas Saigon Soul Revival (23h30), os franceses Mezerg (00h45), os ganeses Florence Adooni & Band (02h15) e os argentinos La Delio Valdez (03h30).

Na quinta-feira, a lista é composta por Caamaño & Ameixeiras (Galiza/Espanha, 16h30), Mono (Brasil/Reino Unido, 18h00), Ile (Porto Rico, 21h00), Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (Suíça, 22h15), Dam (Palestina, 23h30), Gyedu-blay Ambolley & His Sekondi Band (Gana, 00h45), Prétu - Xei di Kor (Portugal/Cabo Verde, 02h15) e Ferro Gaita (Cabo Verde, 03h30).

A música portuguesa regressa na sexta-feira com a banda Cara de Espelho (18h00), antecedida por Red (França, 16h30) e seguida de Mademoiselle (França/Argélia, 21h00), Fattú Djakité (Guiné-Bissau/Cabo Verde, 22h15), Mestizo (Reino Unido/Colômbia, 23h30), Groundation (EUA/Jamaica, 00h45), Ana Frango Elétrico (Brasil, 02h15), Komodrag & The Mounodor (França, 03h30) e, numa noite ainda mais longa do que a anterior, Sofiane Saidi (Argélia, 05h00).

São também nove os concertos reservados para o último dia, abrindo com Haya Zaatry (Palestina, 16h30), seguindo-se JP Simões a cantar José Mário Branco (Portugal, 18h00), Mayra Andrade (Cabo Verde, 21h00), Eliades Ochoa (Cuba, 22h15), Adédèjì (Nigéria, 23h30), Son Rompe Pera (México, 00h45), Avalanche Kaito (Bélgica/Burkina Faso, 02h15), Moticoma (Moçambique, 03h30) e Rizan Said (Síria, 05h00).

No total, a 24.ª edição do FMM, que se instalou na aldeia de Porto Covo nos primeiros três dias, apresenta um cardápio de 43 concertos, com artistas de 27 países.

Organizado pela Câmara Municipal de Sines, o FMM vai além da música, com um programa de iniciativas paralelas para todos os públicos, incluindo crianças e famílias.

O FMM recebeu o galardão de Melhor Programa Cultural no Iberian Festival Awards 2024.