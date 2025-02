Portugal é o país em foco na 37.ª conferência da Folk Alliance International (FAI), organização norte-americana sem fins lucrativos dedicada à preservação da música ‘folk’, que acontece este mês em Montreal, no Canadá.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial da FAI, Portugal foi escolhido “devido à música ‘folk’ rica e diversificada” que se faz no país, que “inclui o Fado, mas vai muito além, em muitas tradições regionais únicas”.

A 37.ª conferência da FAI irá apresentar, em colaboração com a plataforma de promoção e divulgação da música portuguesa Why Portugal, “um olhar mais aprofundado sobre algumas dessas tradições, tal como são praticadas por grandes artistas contemporâneos”.

Ao todo serão onze os artistas e projetos portugueses que irão apresentar-se na 37.ª conferência da FAI, que acontece entre 19 e 23 de fevereiro.

Segundo a Why Portugal haverá “seis apresentações oficiais de artistas, um painel sobre instrumentos regionais portugueses de cordofone e apresentações privadas de mais quatro artistas portugueses”.

Os projetos Bicho Carpinteiro, de Vasco Ribeiro Casais e Rui Rodrigues, e OMIRI, de Vasco Ribeiro Casais, a orquestra Retimbar, o coletivo Lusitanian Ghosts, a cantora Joana Alegre, os guitarristas João Diogo Leitão e Marta Pereira da Costa, RAIA (António Bexiga), O Gajo (João Morais), a dupla Lavoisier e PS Lucas (Pedro Lucas) foram os escolhidos para se apresentarem em Montreal.

A 37.ª conferencia da FAI conta com a participação de 175 artistas de 38 países.

A viagem da comitiva portuguesa ao Canadá inclui ainda “uma série de concertos de seis dias no único palco totalmente imersivo de Toronto e dedicado ao público canadiano”.

Entre 14 e 26 de fevereiro, o Lighthouse ArtSpace “irá transformar-se numa vibrante montra da cultura portuguesa, que é tanto uma celebração musical como uma viagem inesquecível pela rica paisagem portuguesa”.