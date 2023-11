Depois do Halloween, a artista derreteu o cubo de gelo.

Esta quarta-feira, dia 1 de novembro, Mariah Carey deu início à contagem decrescente até ao Natal. Nas redes sociais, a cantora norte-americana partilhou um vídeo que se tornou viral.

No vídeo, várias criaturas do Halloween tentam descongelar a artista, mas sem sucesso. Mas Mariah Carey resolve tudo com o seu falsete inconfundível.

Nas próximas semanas, a cantora vai arrancar a digressão "Merry Christmas One And All!". O primeiro concerto está marcado para o dia 15 de novembro em Highland, no Canadá. A 17 de dezembro, a artista atua no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Veja o vídeo: