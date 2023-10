“O Fado e a Guitarra Portuguesa” é o tema do Festival que se realiza nos dias 10 e 11 de novembro, no Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, na capital colombiana.

No primeiro dia do festival, Cristina Branco, que recentemente editou um novo álbum, “Mãe”, atua no teatro onde no 'foyer' é apresentada a exposição "O Fado e a Guitarra Portuguesa".

A criadora de “Senhora do Mar Redondo” (Lídia Jorge/Fado Cravo de Alfredo Marceneiro) é acompanhada pelos músicos Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano).

No dia seguinte, 11 de novembro, Bernardo Couto apresenta-se, à noite, na sala Estudio do Teatro Mayor. Neste mesmo dia à tarde é exibido o filme "Guitarras à Portuguesa", de Ivan Dias, e Couto dá uma conferência, pelas 18h00 locais, intitulada "A Guitarra Portuguesa".