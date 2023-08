Cuca Roseta, embaixadora das Scholas Ocurrentes, cantou para o Papa Francisco em Cascais. Na antiga escola Conde Ferreira, sede da Scholas Portugal desde a sua criação, em 2019, o sumo pontífice encontrou-se com jovens.

No final da visita, a fadista interpretou dois temas dedicadas ao Papa Francisco - "Recado" e "Avé Maria".

Veja o vídeo:

"Hoje tive a imensa alegria de cantar para o Papa Francisco, assim como de ouvir as suas palavras de perto, sentir a sua energia tão bonita e a sua mensagem, não tenho palavras para agradecer este momento tão especial em que também pude ser um canal de amor através do meu dom", escreveu a fadista.

"Inesquecível este momento que agradeço às Scholas Occurrentes, das quais sou madrinha, esta instituição com uma mensagem maravilhosa de nos respeitarmos para lá de todas as crenças e diferenças. Iniciativa esta que foi começada pelo Papa Francisco antes de se tornar Papa ainda na Argentina. Hoje as Scholas estão já espalhadas por todo o mundo a fazerem um trabalho extraordinário com estes jovens que são o futuro", rematou a cantora portuguesa na sua conta no Instagram.

Francisco chegou na quarta-feira a Portugal e fica até domingo, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para esta JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica