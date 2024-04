20 anos depois, o tema "Dragostea Din Tei" promete voltar às rádios, pistas de dança e festivais. David Guetta e os OneRepublic lançaram esta sexta-feira, dia 5 de abril, uma nova versão do tema lançado em 2004 pelos O-Zone, banda da Moldávia, formada por Dan Bălan, Radu Sîrbu e Arsenie Todiraş.

"I Don’t Wanna Wait" é o título da nova versão criada pelo DJ e produtor francês com a banda liderada por Ryan Tedder.

O tema "Dragostea Din Tei" foi lançado em agosto de 2003 e fez parte de "DiscO-Zone", o terceiro álbum de estúdio do grupo, editado em 2004. Apresentada como o segundo single do disco, "Dragostea Din Tei" começou a destacar-se nos tops na Europa, conquistando a liderança do Eurochart Hot 100 Singles, onde permaneceu por 12 semanas.

O single conquistou o primeiro lugar em 27 países e vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo. Depois do sucesso, a banda separou-se em 2005.

No Spotify, e "Dragostea Din Tei" soma mais de 278 000 000 reproduções.