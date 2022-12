Consegue lembrar-se das 25 canções que marcaram 2022? Se a resposta for não, DJ Earworm dá uma ajuda. Como já é tradição, todos os anos, desde 2007, o produtor norte-americano edita o vídeo “The United State of Pop”, um mashup com as canções que estiveram no top da Billboard durante o ano.

Este ano, em apenas três minutos e 55 segundos, o DJ e produtor passa em revista as 25 canções que conquistaram o top norte-americano nos últimos 12 meses.

A compilação conta com temas de Bad Bunny, Taylor Swift, Beyoncé, Elton John & Dua Lipa, Imagine Dragons, Harry Styles, OneRepublic, Sam Smith ou Gayle.

Ouça o mashup:

LISTA DE CANÇÕES:

Bad Bunny - Tití Me Preguntó

Bad Bunny and Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Beyoncé - Break My Soul

Cast Of Encanto - We Don't Talk About Bruno

Doja Cat - Woman

Elton John and Dua Lipa - Cold Heart (pnau Remix)

Future featuring Drake and Tems - Wait For U

Gayle - Abcdefu

Harry Styles - As It Was

Harry Styles - Late Night Talking

Imagine Dragons featuring Jid and League Of Legends - Enemy

Jack Harlow - First Class

Justin Bieber - Ghost

Kate Bush - Running Up That Hill

Kodak Black - Super Gremlin

Latto - Big Energy

Lil Nas X - Thats What I Want

Lizzo - About Damn Time

Morgan Wallen - You Proof

Nicky Youre and Dazy - Sunroof

OneRepublic - I Ain't Worried

Post Malone and Doja Cat - I Like You (a Happier Song)

Sam Smith and Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

Taylor Swift - Anti-hero