O Festival da Canção 2025 arranca este sábado, dia 21 de fevereiro. A primeira semifinal será transmitida na RTP1, a partir das 21h08.

A primeira fase do concurso nacional, que será apresentada por Jorge Gabriel e José Carlos Malato, vai contar com atuações de Xico Gaiato, Rita Sampaio, Du Nothin, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, JOSH, Capital da Bulgária, Bluay, Jéssica Pina e Peculiar.

Os 10 primeiros intérpretes sobem ao palco do Festival da Canção, onde serão selecionadas seis canções. As outras seis virão da segunda Semifinal, que acontece a 1 de março. A canção vencedora será conhecida na Grande Final no dia 8.

As canções serão apuradas para a final pelo sistema de votação habitual - metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público.

Mas nem só de competição se faz o Festival da Canção. São vários os artistas que a RTP convida todos os anos para atuarem nas Galas do Festival. Este ano, iolanda; Os Assessores, que convidam Ana Bacalhau, Sara Correia e Selma Uamusse; João Borsch, que convida Maria João e Huca; Fogo Fogo, que convidam a Orquestra das Batukadeiras de Portugal; e Expresso Transatlântico, que convidam Ana Lua Caiano e The Legendary Tigerman vão subi a palco.

O Festival da Canção terá transmissão em direto na RTP1, RTP África, RTP Internacional e RTP Play. No final dos espetáculos, o foco muda-se para a rádio com as emissões especiais da Antena 1 com apresentação de Noémia Gonçalves e comentários de Diana Castro e Edmundo Inácio.

CONHEÇA AS CANÇÕES:

PRIMEIRA SEMIFINAL

Sobre Nós - Du Nothin (autor Beato)

Ninguém - Bluay

Lisboa - Capital da Bulgária

Calafrio - Jéssica Pina

Tristeza - Josh

A Minha Casa - Marco Rodrigues

Eu Sei que o Amor - Margarida Campelo

Adamastor - Peculiar

Voltas - Rita Sampaio (autor Tiago Sampaio)

Ai Senhor! - Xico Gaiato

SEGUNDA SEMIFINAL

A Cantadeira - "Responso À Mulher" (autora Joana Negrão)

bombazine - "Apago Tudo"

Diana Vilarinho - "Cotovia" (autora Diana Vilarinho)

emmy Curl - "Rapsódia da Paz"

Tota - "á-tê-xis" (autor eu.clides)

Fernando Daniel - "Medo"

Henka - "I Wanna Destroy U"

Inês Marques Lucas - "Quantos Queres"

Luca Argel ft. Pri Azevedo - "Quem Foi"

Napa - "Deslocado"

Entre os autores confirmados para o festival deste ano estão talentos consagrados e novas vozes da música nacional. São os autores convidados pela RTP (por ordem alfabética): A Cantadeira, Beato, Bluay, Bombazine, Emmy Curl, EU.CLIDES, Fernando Daniel, Jéssica Pina, Luca Argel, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Os Napa, Peculiar e Tiago Sampaio.

Capital da Bulgária, Diana Vilarinho, HENKA, Inês Marques Lucas, JOSH e Xico Gaiato são os artistas selecionados entre 633 propostas submetidas através do processo de livre submissão de canções.

A primeira semifinal, marcada para o dia 22 de fevereiro, será conduzida por Jorge Gabriel e José Carlos Malato. Já a segunda ronda de atuações, a 1 de março, será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Aráujo.

Tal como nos últimos anos, a final, que está marcada para o dia 8 de março, nos estúdios da RTP em Lisboa, será apresentada por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.