Elton John, Harry Styles, Spice Girls e Robbie Williams disseram 'não' ao Rei Carlos III. Segundo o The Sun, os artistas rejeitaram atuar na cerimónia de coroação do monarca britânico.

O jornal inglês avança que Elton John, Harry Styles e as Spice Girls recusaram o convite por motivos de agenda. Já Robbie Williams não ter justificado a sua decisão.

Para já, Olly Murs, os Take That e Lionel Richie são os únicos artistas confirmados naa cerimónia de coroação do Rei Carlos III.