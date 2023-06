Sete anos depois da passagem pelo Rock in Rio Lisboa (2016), os Maroon 5 voltaram a Portugal esta terça-feira, dia 13 de junho, e foi recebida em euforia pela multidão no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Formados em Los Angeles, em 1994, ainda enquanto Kara’s Flowers, o grupo começou a conquistar as rádios de todo o mundo em 2002, com “Songs about Jane”, que vendeu até hoje mais de nove milhões de cópias. Seguiram-se os álbuns “It Won’t Be Soon Before Long” (2007), “Hands all over” (2010), “Overexposed” (2012), “V” (2014) e “Jordi” (2021) e os sucessos foram-se multiplicando.

E eram todos esses êxitos que as milhares de pessoas queriam ouvir no Passeio Marítimo de Algés, no primeiro concerto da digressão europeia dos Maroon 5.

Veja no vídeo os melhores momentos:

SETLIST: