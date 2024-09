Após a conclusão do festival deste ano, na última noite, os organizadores do “Último Grande Festival de Verão em 2025” destacaram que a 10.ª edição incluirá “mais um dia de festival”, coincidindo o quarto e último dia de espetáculos e animação com o dia da Cidade e do Município de Faro, que se assinala a 7 de setembro.

Desta forma, o festival “vem selar o compromisso com as famílias, com uma programação mais eclética, também centrada no público infantil”, antecipou num comunicado a Câmara de Faro, que organiza o evento conjuntamente com a Sons em Trânsito, o Teatro das Figuras e a empresa municipal Ambifaro.

A autarquia observou que a edição agora concluída voltou a “celebrar o melhor que se faz na música e cultura portuguesa”, e que, desde quinta-feira, primeiro de três dias do festival, passaram “milhares de visitantes” pelo centro histórico da cidade algarvia, onde se localiza o recinto, fazendo da edição de 2024 “um sucesso”.

Nininho Vaz Maia, Ivandro, Carolina Deslandes, Resistência, Van Zee, Pongo e Carminho foram artistas que atuaram na edição de 2024 do festival, juntamente com Lon3r Johny, Papillon, Milhanas, Dillaz ou T-REX , assinalou o município algarvio.

A “premissa do Festival F” é ser “composto apenas por música portuguesa” e fomentar o “melhor que se faz no nosso país a nível musical”, sublinhou a organização.

Além da música, o evento contou também com exposições, mercados de autor ou artes performativas, ingrediente que a organização vai prolongar, com a realização de um quarto dia de festival, durante a 10.ª edição, que hoje anunciou para o período entre 4 e 7 de setembro de 2025.