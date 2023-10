Dos performers da noite até aos apresentadores das categorias a prémio este ano, a noite de 5 de novembro será de festa em Paris. A emissão dos MTV Europe Music Awards poderá ser acompanhada em direto na MTV Portugal a partir das 18h00 (pré-show), seguindo-se o espetáculo às 19h00.

A cerimónia deste ano vai contar com mais de uma dezena de atuações. Anne-Marie, voz de temas como "Unhealthy" (com Shania Twain) e "Baby Don’t Hurt Me", promete animar a Paris Nord Villepinte, operado pela Viparis, em Paris.

Presença assídua nos EMAs, David Guetta também não vai falar à festa. Este ano, o DJ e produtor está nomeado em duas categorias (Best Collaboration e Best Electronic).

Reneé Rapp, uma das novas estrelas da música pop, Sabrina Carpenter, que abriu vários dos concertos da "The Eras Tour" de Taylor Swift, 30 Seconds to Mars e The Kid LAROI também vão atuar em Paris.

Nos palco dos prémios da MTV, Coi Leray vai apresentar uma série de hinos do seu álbum de estreia, "Trendsetter", incluindo o duplamente platinado "No More Parties", as colaborações com Nicki Minaj e Pooh Shiesty, e o single "Players".

Jung Kook, cantor e compositor sul-coreano e membro dos BTS, também vai atuar na cerimónia dos MTV EMAs. O artista está também na corrida a três prémios - Best Song por "Seven (feat. Latto)", além de Best K-Pop e Biggest Fans.

O artista colombiano Manuel Turizo, conhecido por singles como "Esperándote", "La Bachata" ou "El Merengue", Ozuna, premiada estrela latina que recentemente editou "Monotonía" com Shakira e Rema, rapper que participa no tema "Calm Down" com Selena Gomez, também vão subir ao palco dos EMAs.

Apresentadores da noite

A edição de 2023 dos MTV EMAs vai contar com vários apresentadores. Leigh-Anne, que fez parte das Little Mix, as atrizes Lily Collins e Ashley Park, Fab Morvan, da dupla Milli Vanilli, Kaliii (nomeada a Best Push), Loreen, vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2023, e a cantora britânica PinkPantheress vão subir a palco para entregar os vários galardões da noite.

Tudo sobre os MTV EMAs 2023: