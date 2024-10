A primeira noite arrancou tímida, com um recinto a pedir para se encher de vida. A resposta chegou por volta das 19h30, nos acordes dos Plaza, a celebrar 20 anos do álbum “Meeting Point”. Num concerto de revisitação, “Drum Machine”, “On the radio” e “July the first” marcaram o início do alinhamento. O trio nortenho trouxe alguns dos seus mais conhecidos temas, como “High on Stereo”, “On a Magazine”, “Easy Date”, para terminar com “Electrical Mind”.

Por volta das 20h30, sobe ao palco o homem que dispensa apresentações. Sérgio Godinho, num cenário soberbo, onde se podem ver cinco fotos do cantor, ao longo dos mais de 50 anos de carreira artística. O alinhamento faz-se de temas conhecidos de todos, desde “Cuidado com as Imitações” até ao “Elixir da Eterna Juventude”, passando por “Maré Alta”, “A Noite Passada”, “Coro das Velhas”, “Com um Brilhozinho nos Olhos” e “Liberdade”. Foram estas, poderiam ser tantas outras. O público sabe os temas de cor. Numa voz que continua distinta e característica, Sérgio Godinho termina ao som de “O Primeiro Dia”. Do seu concerto, a qualidade e entrega que fazem dele um autor ímpar, onde se sublinha, tanto ao longo dos temas, como nos seus discursos, um apelo à liberdade e à paz. Como bem lembra «são bens perecíveis: guardemo-los, neste mundo que é só um».

No fundo do “Túnel”, editado em 2023, regressam - e bem - os Pluto. A banda de Manel Cruz, Eduardo Silva e Ruca também está em ano de celebrações e de novos projetos. Vinte anos do álbum “Bom dia” e um ano de “Túnel”, com um alinhamento marcado por temas como “Bem Vindo a ti”, “O Dois vem Sempre Depois”, “Entre Nós” “A Minha Vez de Construir” e “Só Mais um Começo”, numa viagem entre o passado e o presente, Manel Cruz sabe como manter a plateia rendida às suas canções e atuações.

Pluto Pluto créditos: Paulo Soares

A fechar a primeira noite, Blind Zero, outro grupo nortenho com comemorações à vista. No ano em que celebram o seu 30.º aniversário e presenteiam o público com o recente “Courage and Doom”, o concerto é uma viagem pela carreira do grupo, numa montanha russa de emoções. “She Held me to Breathe” marca o início do espetáculo. O alinhamento segue com “Back to the Fire”, “Shine On” e “War Is Over”, com Miguel Guedes a transformar-se no animal de palco que cunha as suas atuações. “Recognize”, “Running Back” ou “Slow Time Love” são alguns dos temas do espetáculo, que fecha com chave de ouro a primeira noite do Rock à Moda do Porto, ao som de “Wish Tonight” e “Big Brother”.

No sábado, dia 26 de outubro, subiram ao palco os Ecos da Cave, os TurboJunkie, Marta Ren e Zen.