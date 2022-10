A contagem decrescente para a edição de 2022 dos MTV Europe Music Awards já começou. Os vencedores dos prémios serão conhecidos a 13 de novembro no PSD Bank Dome, em Düsseldorf.

A categoria de Melhor Novo Artista (Best New) é um dos destaques da premiação da MTV. Este ano, Baby Keem, Dove Cameron, GAYLE, SEVENTEEN, Stephen Sanchez e Tems lutam pelo cobiçado galardão.

Ouça as canções dos nomeados a Best New:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Os MTV EMAs 2022 vão decorrer em Düsseldorf no PSD Bank Dome, marcando a sexta vez desta celebração anual e global da música na Alemanha. Os MTV EMAs 2022 serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo, em direto e exclusivo, no dia 13 de novembro, domingo, a partir das 19h00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20h00.