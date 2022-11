O final do ano é sinónimo de Natal, de balanços e também de um dos momentos mais aguardados pelos utilizadores do Spotify: a chegada do Wrapped. Apresentado esta terça-feira, dia 30 de novembro, o top 2022 revela os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais ouvidos do ano.

Os artistas mais ouvidos em Portugal

Em 2022, há um novo artista preferido pelos portugueses, The Weeknd, que sobe ao primeiro lugar após ter ficado em segundo no ano passado, seguido por Drake, o líder do Wrapped 2021. O top 5 encerra com Taylor Swift, Luan Santana e Ed Sheeran.

Relativamente aos artistas portugueses mais ouvidos, há uma clara preferência por rap tuga, liderada por Ivandro, seguido por Dillaz, Julinho Ksd, Wet Bed Gang, terminando com Plutónio na quinta posição.

créditos: MTV

Entre as músicas mais ouvidas em Portugal, "Dançarina", de Pedro Sampaio, está no topo da lista, com "Malvadão 3", de Xamã, Gustah, Neo Beats,e Bagua Records, em segundo lugar. Já "As It Was", de Harry Styles, ocupa a terceira posição, seguida por “Lua”, de Ivandro, e "Galopa", de Pedro Sampaio.

Em comunicado, o Spotify assinala que há uma "tendência positiva para a música nacional". Além de "Lua", Ivandro tem igualmente a segunda canção portuguesa mais ouvida do ano, "Moça", seguida por "Onde Vais", de Carminho e Bárbara Bandeira, e de “Como Tu", de Bárbara Bandeira e Ivandro. “Let You Go", de Richie Campbell, fecha o top.

Relativamente ao ano passado, os utilizadores portugueses consumiram mais 37% de música local.

Já em relação aos álbuns preferidos pelos portugueses na plataforma, o primeiro lugar é ocupado por "Chama meu nome", de PEDRO SAMPAIO. No segundo lugar está “Harry’s House”, de Harry Styles, e no terceiro está “=”, de Ed Sheeran. No quarto e quinto lugar surgem, respetivamente, “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny, e “Versions of Me, de Anitta.

Os artistas mais ouvidos em Portugal em 2022:

The Weeknd Drake Taylor Swift Luan Santana Ed Sheeran Harry Styles Marília Mendonça Pedro Sampaio Anitta Bad Bunny

As músicas mais ouvidas em Portugal em 2022:

“DANÇARINA” de PEDRO SAMPAIO “Malvadão 3” de Xamã, Gustah, Neo Beats, Bagua Records “As It Was” de Harry Styles “Lua” de Ivandro “GALOPA” de PEDRO SAMPAIO “MORENA” de Luan Santana “Heat Waves” de Glass Animals “Simplesmente Ela” de MC Gabzin “Onde Anda” dos Calema, Zé Felipe “Mon Amour - Remix” de zzoilo, Aitana

Os álbuns mais ouvidos em Portugal em 2022:

“CHAMA MEU NOME” de PEDRO SAMPAIO “Harry’s House” de Harry Styles “=” de Ed Sheeran “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny “Versions of Me” de Anitta “Sabi na Sabura” de Julinho Ksd “SOUR” de Olivia Rodrigo “Dawn FM” de The Weeknd “Oitavo Céu” de Dillaz “Future Nostalgia” de Dua Lipa

Os artistas portugueses mais ouvidos em 2022:

Ivandro Dillaz Julinho Ksd Wet Bed Gang Plutónio Richie Campbell Bispo ProfJam Slow J Chico da Tina

As músicas portuguesas mais ouvidas em 2022:

“Lua” de Ivandro “Moça” de Ivandro “Onde Vais (feat. Carminho)” de Bárbara Bandeira “Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira “Let You Go” de Richie Campbell “portas do sol” de Nena “Ride (feat. Bárbara Bandeira)” de Mike11 “Devia Ir” de Wet Bed Gang “Maçã” de Dillaz “Por Enquanto” de Plutónio

Os artistas mais ouvidos no mundo

A nível mundial, Bad Bunny é o primeiro artista a estar no primeiro lugar por três anos consecutivos. Com um novo álbum lançado no final de outubro e que bateu todos os recordes, Taylor Swift ocupa a segunda posição, seguida por Drake, The Weeknd e BTS, a banda de K-Pop a fechar o pódio.

No que diz respeito às músicas mais ouvidas globalmente, o troféu vai para Harry Styles com “As It Was”, também em linha com a tendência nacional. Em segundo e terceiro lugar, respetivamente encontram-se “Heat Waves", dos Glass Animals, e “STAY", de The Kid LAROI e Justin Bieber.

Como artista mais ouvido a nível global, Bad Bunny conta com duas músicas no top 5, “Me Porto Bonito” e “Tití Me Preguntó”, em quarto e quinto lugar, respectivamente.

Os artistas mais ouvidos em todo o mundo

Os artistas virais do ano

As canções mais ouvidas no mundo

Os álbuns mais ouvidos do mundo