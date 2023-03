"Memento Mori", o 15.º álbum de originais dos Depeche Mode, foi editado esta sexta-feira, 24 de março.

Sucessor de "Spirit" (2017), o disco é o primeiro da banda enquanto dupla, composta por Dave Gahan e Martin Gore, após a morte de Andy Fletcher aos 60 anos, em 2022, vítima de uma doença vascular rara.

A morte de Fletcher "solidificou de certa forma o título do álbum", declarou Martin Gore à AFP em outubro. "Pensámos que era um bom nome. Depois da morte dele, era totalmente adequado", explicou.

Membro fundador do grupo, este músico discreto, que comandava os teclados na banda, era o elo de ligação entre dois indivíduos de personalidades fortes como Dave Gahan e Martin Gore. Fletcher morreu antes da conclusão do álbum, gravado na Califórnia.

"O 'Fletch' era aquele que chegava e dizia: 'Martin, não queres fazer isto ou aquilo?'. De repente, já não está cá. E agora o Martin e eu temos de conversar", declarou Gahan ao jornal francês Le Figaro.

"Irmão mais velho"

"Durante a preparação do álbum, o Martin disse-me: 'É estranho, tenho a impressão de voltar a encontrar um irmão mais velho que há muito tempo não via"t, recorda Gahan.

"Tivemos de comunicar novamente e acredito que isso marcou o álbum", acrescenta o vocalista principal, que, apesar das disputas internas, sempre foi o intérprete fiel das letras e canções de Gore.

Algumas composições de "Memento Mori" expressam a relação estranha dentro do grupo, como "My Favourite Stranger", assinada por Gore e Richard Butler, líder dos Psychedelic Furs.

Antecedido pelos singles "Ghosts Again" e "My Cosmos Is Mine", "Memento Mori" vai ser apresentado ao vivo numa digressão mundial que não inclui, para já, datas em palcos portugueses.

"Quando estávamos no estúdio (...) sentimos saudades do 'Fletch', mas o espírito dele estará na digressão", disse Gahan em outubro, durante uma conferência de imprensa em Berlim.

Gore era amigo de "Fletch" desde a adolescência. "O Andy adorava bares de hotéis. Agora que vamos fazer uma digressão por todo o mundo, posso imaginá-lo sentado no bar, com um copo de cerveja. Não posso evitar", disse Gore à AFP em Berlim.

O título do álbum "pode parecer muito mórbido, mas também pode ser visto de maneira muito positiva, no sentido de viver cada dia ao máximo", concluiu.

Alinhamento de "Memento Mori":

1. "My Cosmos Is Mine"

2. "Wagging Tongue"

3. "Ghosts Again"

4. "Don't Say You Love Me"

5. "My Favourite Stranger"

6. "Soul with Me"

7. "Caroline's Monkey"

8. "Before We Drown"

9. "People Are Good"

10. "Always You"

11. "Never Let Me Go"

12. "Speak to Me"