Kriol Kings (Nelson Freitas + Djodje) foram os primeiros a subir ao palco principal do MEO Sudoeste esta quinta-feira, dia 10 de agosto, mas a festa começou bem antes, no campismo. A meio da tarde, os festivaleiros refrescaram-se numa animada festa da espuma.

Já à hora do pôr do sol, os jovens saíram das tendas e as atenções voltaram-se para o recinto. Pouco antes das 21h00, Ludmilla subiu ao palco MEO para um espetáculo carregado de cor e ritmos brasileiros.

Nos últimos meses, a cantora surpreendeu com a digressão "Numanice", que recebeu rasgados elogios da crítica. Para o MEO Sudoeste, a brasileira preparou um alinhamento diferente, mas carregado de hits - "Cheguei", "Maldivas", "Deixa de Onda" ou "Socadona" não ficaram de fora.

Antes do adeus, Ludmilla prometeu ainda voltar a Portugal com o espetáculo "Numanice".

Depois da artista brasileira, Farruko surpreendeu os festivaleiros com um espetáculo de luzes e fogo. Como seria de esperar, o momento alto chegou com "Pepas", eleita a melhor canção de 2021 pela Time. Para a revista, a canção do artista de Porto Rico foi a que refletiu "melhor o êxtase supremo de ressurgir no mundo após um longo ano de distanciamento social".

Pouco depois da meia noite, o Dj argentino Bizarrap, que produziu o novo single de Shakira sobre o fim da sua relação com Piqué, animou a multidão. "BZRP Music Sessions #53" e "Bzrp Music Sessions, Vol. 52" (Quevedo) foram os temas mais celebrados.

No segundo dia do MEO Sudoeste, a festa prolongou-se pela madrugada com o brasileiro Dennis.