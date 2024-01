Dino D’Santiago editou esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, "Filho do Vento". O tema que já encontra disponível em todas as plataformas de streaming.

O single faz parte da banda sonora do filme "O Vento Assobiando Nas Gruas", uma adaptação cinematográfica do romance homónimo de Lídia Jorge, realizada por Jeanne Waltz. Neste projeto, Dino D’Santiago faz também a sua estreia como ator.

Segundo a Sony Music, "Filho do Vento", uma composição de Dino D’Santiago em colaboração com Toty Sa'Med, que também assina a produção, destaca-se "como uma obra poderosa, repleta de emoção e intensidade".

A história de "O Vento Assobiando Nas Gruas" desenrola-se no Algarve, nos anos 1990. "Com uma narrativa envolvente e uma abordagem poética, a produção retrata a jornada dos personagens em busca dos seus sonhos e desejos mais profundos", destaca ainda a editora.

Em comunicado, a Sony Music adianta que se encontram abertas as inscrições para o concurso “Filho do Vento", que propõe aos fãs e seguidores do Dino D’Santiago e da C.R.I.M. a edição do novo videoclipe do cantor através de imagens do filme de Jeanne Waltz.

"Desperta a tua criatividade neste concurso de edição de vídeo. Une a música 'Filho do Vento' do Dino D'Santiago com a magia cinematográfica das imagens de Jeanne Waltz para teres a chance de exibir a tua habilidade na edição. Entrega a tua montagem original até 18 de Fevereiro e podes ganhar 1000€, um encontro com o Dino D’Santiago e bilhetes para assistir ao filme", pode ler-se na apresentação do concurso.