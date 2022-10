Diogo Piçarra cancelou a sua digressão em Espanha devido a problemas de saúde. O músico iria atuar em Madrid, Barcelona e Sevilha esta semana.

"Família, não trago boas notícias. Depois do incrível concerto do Multiusos de Guimarães comecei a sentir-me adoentado. Infelizmente foi piorando, e, depois de indicação médica, não poderei fazer concertos pelo menos toda esta semana, o que me obriga a tomar a difícil decisão de cancelar a minha ida a Espanha, onde iria levar o meu concerto pela primeira vez a Madrid (13), Barcelona (14) e Sevilha (16)"

"Não imaginam como esta decisão me deixa triste, mas o corpo e a saúde falaram mais alto. Peço imensa desculpa a todos os que já tinham comprado bilhete e até viagens de avião para me ir ver. Espero que tenhamos uma nova oportunidade em breve", acrescentou o músico.

Na publicação, Diogo Piçarra adianta que "todos os que compraram bilhetes online serão reembolsados automaticamente no prazo contemplado pela legislação espanhola". "Para quem comprou os bilhetes em lojas físicas, pode solicitar o reembolso no ponto de venda original e mediante apresentação do bilhete e prova de compra. Até breve Espanha", rematou.