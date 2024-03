"SNTMNTL", ou “Sentimental”, é o novo disco de Diogo Piçarra. O álbum chegou esta sexta-feira, dia 1 de março, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O quarto álbum de originais do cantor conta com 14 canções, entre elas os singles "Monarquia", com Bispo, "Sorriso", "Saída de Emergência", "Não Te Odeio", "Teu" e, agora, "Amor de Ferro", com Pedro Abrunhosa.

Para o ajudarem com a produção dos temas, Diogo Piçarra convocou vários produtores ligados à eletrónica, como Tom Martin, Stego ou Holly.

Diogo Piçarra atua em 13 de abril no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no dia 20 do mesmo mês no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.