No âmbito do ciclo “Beyond Superb”, o Lux fez “seis convites, a seis artistas, para seis espetáculos inéditos e únicos”. “Uma encomenda a cada um deles para conceber, construir e apresentar um espetáculo no Lux Frágil a pretexto do seu vigésimo quinto ano de vida. Alguns são parceiros habituais, outros cruzaram-se connosco de forma fugaz e com outros será a primeira vez”, lê-se num comunicado do Lux Frágil, enviado à agência Lusa.

O ciclo decorre entre outubro deste ano e setembro de 2023, mês em que o Lux comemora 25 anos.

Além de Nigga Fox, o ciclo inclui espetáculos de Tânia Carvalho (16 de dezembro), Sam The Kid (24 de fevereiro), Pedro Maia (28 de abril), Angélica Salvi (30 de junho) e Jonathan Uliel Saldanha (22 de setembro).