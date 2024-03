A música sempre esteve presente na vida de 6LACK, músico conhecido por temas como "PRBLMS", "Love Songs", "Pretty Little Fears" ou "Calling My Phone". O norte-americano cresceu na Zone 6 da cidade Atlanta e considera que essa pertença é a principal influência para a sua arte, daí a importância quase espiritual que o número 6 tem para si.

"Para mim a música é a realidade, tipo, intensificada. Não é uma fuga à realidade para mim, como costumava ser. Costumava ver as coisas dessa forma, mas agora vejo a música como a minha realidade, o que é mais divertido e menos stressante", confessa o rapper em entrevista ao SAPO Mag nos bastidores do concerto em Lisboa.

E foi por diversão que, ainda em criança, começou a grava no estúdio do pai. Mas, nas gravações caseiras já soavam ideias de um futuro na música: "A minha primeira memória é de pensar: 'Quando for grande, vou ser alguém. Vou acreditar em Deus e estou a acreditar a mim'. Isso é um verso de uma canção que gravei quando tinha uns três ou quatro anos. Então, essa é a minha primeira memória relacionada com música. Depois, lembro-me de estar no carro a ouvir coisas que a minha mãe ouvia e de na escola escrever poesia e fazer rap".

créditos: SIMÃO COSTA

"Sinceramente, sou eu a minha própria inspiração, e não de uma forma egoísta e convencida. Mas faço uma espécie de zoom out da minha vida e olho para a situação em que me encontrava, e não foi mesmo uma situação que me cultivasse para ser criativo. Podia ter-me interiorizado um pouco mais e não ter feito música, mas optei por descobrir como me queria expressar numa altura em que não sabia bem como me expressar. Por isso, só tenho de dizer 'eu' e olhar para o que fiz e como mudei a minha vida", confessa.

O artista lembra que começou a fazer rap e mixtapes ainda no secundário e que as reações foram "sempre boas". "Durante esses momentos, os meus colegas de turma e os meus amigos encorajavam-me e diziam-me que gostavam de alguma coisa ou que queriam ouvir alguma coisa. Pediam para eu enviar e, por isso, sempre tive uma espécie de público, que foi aumentando à medida que fui crescendo", conta.

Quando decidiu dar os primeiros passos no mundo da música, 6LACK não sentiu pressão - queria apensas continuar a divertir-se. "O maior desafio? Nenhum. No início, para mim, era só sobre fazer música. Sim, era só fazer música, divertir-me, poupar dinheiro suficiente para comprar um computador ou um software, comprar um microfone e, depois de o ter, fazer pequenas demos, que podiam não soar bem, mas que faziam sentir bem, especialmente tendo em conta que a tecnologia tinha evoluído tanto. Mas, naquela atura, tinha tudo o que precisava e estava apenas a praticar e, por isso, não senti muitos desafios musicais no início, porque se tratava apenas de me divertir", revela o artista ao SAPO Mag, lembrando que aos "13 ou 14 anos" percebeu que queria ser músico.

créditos: SIMÃO COSTA

Com os primeiros temas, depois de conquistar os amigos de Atlanta, 6LACK foi consolidando uma grande base de fãs em todo o mundo, mas tenta abstrair-se do sucesso na hora de criar: "Há uma espécie de uma pressão invisível. Pode estar presente, às vezes sente-se, vai e vem, mas a realidade é que não importa. Só temos de nos sentir confortáveis connosco próprios e com o que estamos a fazer, e temos de confiar em nós próprios e lançar as coisas. É tudo o que se pode fazer, é apenas criar e lançar. Desde que gostes, nada mais importa".

Single a single, o rapper multiplica fãs com as suas canções pessoais. Mas agora, ao contrário do que acontecia no início da carreira, o artista tenta "resolver os problemas" antes de entrar em estúdio. "O meu processo criativo mudou de tal forma que agora tento dar o meu melhor para resolver os meus problemas antes de fazer música. E, para mim, isso abre um novo tipo de criatividade e obriga-nos a ser responsáveis não só na música, mas também na nossa vida. Por isso, a única coisa que faço um pouco diferente é tentar resolver os meus problemas antes de ir diretamente para a música", confessa 6LACK.

"É fácil [partilhar as minhas histórias]. O tipo de música que faço vem do coração, daquilo que sinto. Vem do que eu estou a viver e da minha experiência. Para mim, é fácil dizer através da música como me sinto ou passar qualquer mensagem que queira", sublinha.

"Since I Have a Lover", lançado em 2023, é o mais recente álbum do artista. Para 6LACK, o disco reflete o seu processo de crescimento como pessoa e artista. "Descreveria o álbum como um álbum de crescimento.... tive que crescer no processo de criação. É algo que espero que ajude outras pessoas a crescerem ou que as pessoas possam crescer com ele. É um álbum sobre sentir-se melhor, querer mais, ser melhor e estar ciente dos resultados. Quando nos esforçamos", resume.

Trazer as canções do novo disco para os palcos sempre foi um objetivo e o feedback do público tem sido mais que positivo." Tem sido uma digressão muito positiva. A reação tem sido fantástica. E as pessoas saem todas as noites a sentir que tiveram a melhor noite da sua vida ou que foram ao melhor espetáculo da sua vida. Por isso, a única coisa que quero continuar a fazer é dar às pessoas uma experiência e que, quando acaba o concerto, possam sair com a sensação de que estão felizes por terem saído de casa", sublinha o artista.