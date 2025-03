Sara Correia vai estrear-se no MEO Arena no próximo ano, no dia 7 de março.

"Do meu prédio de Chelas para o MEO Arena! Finalmente posso partilhar com vocês esta novidade que me deixa de coração cheio. Vou estar no MEO Arena no dia 7 de março 2026. Obrigada por tornarem isto possível. Vamos viver esta experiência juntos?", escreveu a artista nas redes sociais.

Em palco, em conjunto com a sua banda – Diogo Clemente na viola de fado e direção artística, Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Frederico Gato no baixo acústico e Joel Silva na bateria –, Sara Correia promete viajar por todos os álbuns da sua carreira.

Os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket e lojas MEO.

SARA CORREIO NO MEO ARENA