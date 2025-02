No último ano, a carreira e vida de Gracie Abrams mudou radicalmente e muito graças às redes sociais. Mas a artista norte-americana começou a trilhar o seu caminho na adolescência, a partir do seu quarto. Aos 20 anos, estreou-se com o seu primeiro lançamento, “Mean It”, mas foi com “I Miss You, I’m Sorry” (2020) que a sua música se espalhou pelo mundo.

No ano passado, a participação na “The Eras Tour”, de Taylor Swift, e o disco “The Secret of Us”, lançado a 21 de junho, catapultaram Gracie para a primeira divisão da música pop. Os elogios ao álbum multiplicaram-se, assim como o número de seguidores e reproduções nos serviços de streaming de música.

O sucesso online rapidamente se materializou em bilhetes de concertos - muitos artistas conseguem milhões de ‘streams’ e de ‘followers’, mas não arrastam multidões para os concertos. Porém, Gracie Abrams conseguiu-o, primeiro nos Estados Unidos e, agora, na Europa.

Depois da estreia da digressão no Palacio Vistalegre, em Madrid, a cantora de 25 anos aterrou esta terça-feira, dia 11 de fevereiro, no MEO Arena, em Lisboa, e foi recebida em euforia pelas mais de 15 mil pessoas que esgotaram a maior sala do país.

Horas antes do concerto - alguns fãs acamparam no Oriente, em Lisboa -, o clima já era de festa no Parque das Nações. Laços de todos os tamanhos e cores - o acessório principal das fãs -, saias cumpridas e t-shirts de merchandising invadiram as ruas e a arena lisboeta.

A primeira parte do concerto ficou a cargo de Dora Jar, que, com as suas canções pop, conseguiu aquecer a plateia .Ainda assim, a ansiedade no ar denunciava que todos queriam ver e ouvir Gracie. Para aquecer as vozes, a arena foi embalada por uma playlist escolhida a dedo, repleta de nomes que fazem parte do universo musical da protagonista da noite – entre eles, Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Dean, Chappell Roan e SZA. Cada refrão cantado foi como um prelúdio para a montanha russa de emoções que se seguiria.

"Este é o meu maior concerto em nome próprio de sempre"

Às 20h40 em ponto, já com todo o ambiente intimista criado, as luzes do MEO Arena apagaram-se e a euforia foi total. Gracie Abrams subiu ao palco ao som de “Felt Good About You”, que abriu a viagem de cerca de duas horas pelo seu universo.

No alinhamento seguiu-se “Risk”e “Blowing Some”, que prepararam os corações dos fãs para o primeiro grande momento da noite, ao som de “21”, um dos sucessos do disco “minor”, de 2020.

“Lisboa, olá! O nome é Gracie Abrams, é um prazer conhecer-vos. Este é o meu maior concerto em nome próprio de sempre e não consigo parar de sorrir. Não consigo acreditar que vocês estão todos neste ‘quarto’ agora. Obrigado por estarem aqui”, agradeceu a cantora, com um grande sorriso. “Isto é mágico por causa de vocês”, sublinhou.

As emoções continuaram à flor da pele, e a euforia atingiu um novo pico assim que soaram os primeiros acordes de "I Miss You, I’m Sorry". Em uníssono, a multidão cantou cada verso, sobrepondo-se à própria voz da artista.

O concerto ainda estava no início, mas a ligação entre os fãs e Gracie parecia indestrutível. Apesar de cantar sobre os seus sentimentos, as canções da artista relacionam-se com as experiências do público - são conversas em discurso direto.

A proximidade com os fãs manteve-se durante toda a noite - a artista norte-americana mostra-se frágil em palco e a sua simplicidade conquista. A viagem continuou depois com “Where Do We Go Now”, “Gave You I Gave You”, “I Mess It Up” e “Friend” - as reações eufóricas repetiram-se.

“Ver os vossos cartazes, ver as vossas caras… esta noite é como um sonho. Se ficar parada a olhar à volta é porque não acredito no que está a acontecer”, confessou a artista depois de ser ovacionada canção após canção.

Ainda que a sua trajetória na música seja jovem, Gracie Abrams já construiu um repertório cheio de sucessos e que faz eco nos corações dos fãs. No palco, a sua voz da cantora encontra um público que canta cada palavra como se fosse sua, num abraço coletivo de emoções partilhadas.

A viagem sentimental e emotiva seguiu depois com “Rockland”, “I Know It Won’t Work”, “Camden”, “Normal Thing”, “I Told You Things”, “Let It Happen” e “Tough Love”. Cada canção ajudou a construir o puzzle de sentimentos que Gracie Abrams criou entre quatro paredes.

Depois, Gracie convidou a multidão a entrar no seu mundo mais íntimo – no centro do MEO Arena, foi instalado um palco que se transformou no seu próprio quarto. Antes de se sentar na cama, a artista recordou os concertos que deu no Zoom durante a pandemia e lembrou que o seu último disco ("The Secret of Us") nasceu entre as paredes da sua casa.

No cenário acolhedor, a norte-americana começou por interpretar uma canção surpresa: “Amelie”. Seguiram-se “Cool” e “I Miss You, I’m Sorry”, num momento de pura comunhão com o público. Entre músicas, conversou com os fãs, leu cartazes, tirou fotografias com a sua Polaroid e até ofereceu uma palheta.

No regresso ao palco principal, Gracie Abrams entregou-se com toda a energia em “us.”, canção gravada em parceria com Taylor Swift. O primeiro ‘adeus’ foi ao som de "Free Now".

Para o encore, a artista guardou dois dos maiores sucessos da sua carreira: "That's So True" e "Close to You". “Lisboa, vocês foram um sonho. Obrigado, muito obrigado. Este concerto não existiria sem vocês. Esta canção, certamente, não existiria sem vocês. Adoro-vos mais do que qualquer coisa”, confessou, antes de se despedir.

Durante duas horas, Gracie Abrams tornou-se a confidente, a melhor amiga e a voz dos sentimentos dos fãs que esgotaram o MEO Arena, em Lisboa. A cada verso cantado em uníssono, ecoava a certeza de que aquelas canções não eram apenas suas, mas de todos que as escolheram para a banda sonora da sua vida - não foi apenas uma noite de sonho para a artista, que foi recebida pela maior multidão da sua carreira, mas também para os fãs.

ALINHAMENTO:

Palco principal:

Felt Good About You

Risk

Blowing Smoke

21

I Love You, I'm Sorry

Where Do We Go Now?

Gave You I Gave You I

Mess It Up

Friend

Rockland

I Know It Won't Work

Camden

Normal Thing

I Told You Things

Let It Happen

Tough Love

Palco central - "quarto"

Amelie (canção surpresa)

Cool

I Miss You, I'm Sorry

Palco Principal

us.

Free Now

Encore: