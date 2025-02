Gracie Abrams estreou-se esta terça-feira, dia 11 de fevereiro, no MEO Arena, em Lisboa, com um concerto totalmente esgotado - para já, o maior da sua carreira.

“Lisboa, olá! O nome é Gracie Abrams, é um prazer conhecer-vos. Este é o meu maior concerto em nome próprio de sempre e não consigo parar de sorrir. Não consigo acreditar que vocês estão todos neste ‘quarto’ agora. Obrigado por estarem aqui”, agradeceu a cantora, com um grande sorriso. “Isto é mágico por causa de vocês”, sublinhou no arranque do concerto.

"Ver os vossos cartazes, ver as vossas caras… esta noite é como um sonho. Se ficar parada a olhar à volta é porque não acredito no que está a acontecer”, confessou a artista depois de ser ovacionada canção após canção.

No final da noite, depois de "That's So True" e "Close to You", a artista voltou a agradecer aos fãs. “Lisboa, vocês foram um sonho. Obrigado, muito obrigado. Este concerto não existiria sem vocês. Esta canção, certamente, não existiria sem vocês. Adoro-vos mais do que qualquer coisa”, confessou, antes de se despedir.

ALINHAMENTO:

Palco principal:

Felt Good About You

Risk

Blowing Smoke

21

I Love You, I'm Sorry

Where Do We Go Now?

Gave You I Gave You I

Mess It Up

Friend

Rockland

I Know It Won't Work

Camden

Normal Thing

I Told You Things

Let It Happen

Tough Love

Palco central - "quarto"

Amelie (canção surpresa)

Cool

I Miss You, I'm Sorry

Palco Principal

us.

Free Now

Encore: