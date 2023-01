Nas redes sociais, a cantora norte-americana revelou que "Endless Summer Vacation", o sucessor de "Plastic Hearts" (2020), chega às lojas e serviços de streaming no dia 10 de março e partilhou a fotografia da capa do álbum.

No Twitter, os fãs não perderam tempo e criaram vários memes com a imagem do disco, colocando a cantora em vários locais emblemáticos, desde o Terreiro do Paço, em Lisboa, ao Empire State Building, em Nova Iorque.

Veja os memes: