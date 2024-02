Miley Cyrus venceu o Grammy de Melhor Performance Pop Solo por por "Flowers", o primeiro da sua carreira. Com o tema do álbum "Endless Summer Vacation", de 2023, a artista venceu Billie Eilish (“What Was I Made For?”), Doja Cat (“Paint the Town Red”), Olivia Rodrigo (“Vampire”) e Taylor Swift ("Anti-Hero").

Antes da cerimónia deste domingo, dia 4 de fevereiro, a cantora norte-americana somava oito nomeações, sem nunca ter vencido. O primeiro Grammy da sua carreira foi-lhe entregue por Maria Carey,

"Fiquei presa no trânsito por causa da chuva e pensei que iria perder este momento. "pderia perder o prÉmio, mas não podia perder a Mariah Carey", gracejou.