Depois de termos revisitado algumas das melhores canções que a música portuguesa ofereceu nos primeiros meses de 2023, juntamos novidades fora de portas a reter noutra playlist SAPO Mag.

A seleção de 15 canções internacionais move-se entre o rock, a pop ou a música de dança, cruza baladas e temas mais agitados e celebra regressos de nomes como os Depeche Mode, Lana Del Rey, dEUS ou Letrux. E também assinala as colaborações dos The National com Taylor Swift, de Rosalía com Raw Alejandro ou a estreia auspiciosa dos britânicos Heartworms.

Ouça abaixo a playlist SAPO Mag, disponível no Spotify.

Alinhamento:

The Chemical Brothers feat. Halo Maud - "Live Again"

Nuovo Testamento - "Heat"

Letrux - "As feras, essas queridas"

Rosalía & Raw Alejandro - "BESO"

Taylor Swift - Hits Different

Depeche Mode - "Before We Drown"

Heartworms - "Retributions Of An Awful Life"

dEUS - "How to Replace It"

Liela Moss - "Come and Find Me"

Lana Del Rey - "A&W"

The National feat. Taylor Swift - "The Alcott"

Nicole Dollanganger - "My Darling True"

P!nk feat. Chris Stapleton - "Just Say I'm Sorry"

Lewis Capaldi - "Wish You The Best"

Henry Moodie - "drunk text"