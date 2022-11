A artista norte-americana Ezra Furman atua em junho do próximo ano em Portugal, no Hardclub, no Porto, no dia 6 e, no dia seguinte, no Capitólio, em Lisboa.

Furman iniciou carreira como líder da banda Harpoons e apresentou-se a solo, em 2012, com o álbum "The Year of No Returning". Estudante numa universidade hebraica, nos Estados Unidos, Erza Fuirman é autora de um livro sobre "Transformer", de Lou Reed, e assinou recentemente a banda sonora da série "Sex Education", da plataforma de streaming Netflix. O jornal britânico The Guardian sobre os seus concertos afirmou que é o "mais tocante concerto ao vivo que se pode ver hoje em dia".