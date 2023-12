A edição de 2023 do Festival Authentica arrancou esta sexta-feira, dia 8 de dezembro, no Altice Fórum Braga. Tom Grennan foi o grande protagonista do primeiro dia do evento, que contou com concertos de Calema, Karetus, T-Rex, Xamã ou Mizzy Miles.

Antes de dar os primeiros toques no mundo da música, o britânico apostou numa carreira como jogador de futebol, tendo passado por clubes como o Luton Town, Northampton Town e Aston Villa. Uma vida entre os palcos e os estúdios nunca esteve nos planos do londrino de 28 anos, mas uma festa mudou o seu rumo: entre copos, Tom Grennan foi desafiado para cantar e assim nasceu uma nova paixão.

Aos 18 anos, o jovem decidiu deixar os relvados e começar a cantar em pequenos bares em Londres. Em 2018, editou o seu primeiro EP ("Something in the Water"), seguindo-se o álbum "Lighting Matches". Depois nunca mais parou e o primeiro grande sucesso da sua carreira, "Little Bit Of Love", chegou apenas em 2021 e alimentou o sonho do artista.

Já com uma grande experiência de palco, Tom Grennan estreou-se esta sexta-feira, dia 8 de novembro, em Portugal, com um concerto no o Festival Authentica. Apesar da maioria do público só conhecer um ou dois temas, o britânico conseguiu cativar todos durante todo o concerto - com uma energia inesgotável e carisma, o música agarrou os festivaleiros e, a julgar pelas reações, conquistou muitos novos fãs.

Com um novo álbum na bagagem - “What Ifs & Maybes", editado em junho, em chegou aos primeiro lugares do top do Reino Unido -, o cantor apostou num alinhamento viajou pelos seus mais recentes temas, sem deixar de fora os singles que o tornaram popular.

"By Your Side", "How Does It Feel" e "Remind Me" foram celebrados pelo público, mas foi em "Little Bit Of Love" que as vozes se soltaram.

Ao longo de quase uma hora, Tom Grennan provou ser um mestre de palco e agarrou os festivaleiros do início ao fim, apesar de não contar com um repertório de canções populares - não é uma tarefa fácil subir a um palco principal de um festival com apenas um grande hit, mas isso não travou o cantor britânico, até pelo contrário.

Este sábado, 9 de dezembro, sobem ao palco Authentica os Xutos & Pontapés, Calum Scott, James Arthur, Kura e Wilson Honrado. Já no palco Urban irão atuar Kappa Jotta, Lon3r Johny, Orochi e Cripta.

A primeira edição do Festival Authentica, que deveria ter acontecido em dezembro de 2021, mas acabou adiada para 2022, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, contou com artistas e bandas como Kodaline, James Bay, Luísa Sonza, De La Soul, Dino d’Santiago e Jimmy P, e acolheu cerca de 24 mil pessoas, segundo a organização.