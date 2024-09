O Festival Authentica acaba de anunciou os últimos nomes que completam o cartaz da edição de 2024, marcada para os dias 6 e 7 de dezembro, no Forum Braga.

No dia 6 de dezembro, no Palco Authentica, juntam-se a Luísa Sonza e Nininho Vaz Maia, o artista Danni Gato e Lukas Graham. No mesmo dia, o Palco Urban vai receber MC Cabelinho, Piruka, Domingues e DJ Allexia.

No dia 7 de dezembro, o Palco Authentica tem três novas confirmações que se juntam ao já anunciado Cian Ducrot: James, The Kooks e Padre Guilherme. No mesmo dia, no Palco Urban vai contar com concertos de L7NNON, Chefin, LEO2745 e Maskarilha.

"Numa preocupação constante do Festival Authentica com a integração do evento na comunidade local, a abrir o maior palco do Forum Braga estará, em cada dia, um DJ local", frisa a organização. No dia 6 de dezembro, Lucas de Freitas, DJ e produtor cultural, trará os melhores ritmos brasileiros que os bracarenses já conhecem das festas disque.pt, ao Palco Authentica. No dia seguinte é a vez de André Salvador fazer o warm up da pista com o seu Tribal House.

6 de Dezembro - sexta-feira

Palco Authentica

Danni Gato

Luísa Sonza

Lukas Graham

Nininho Vaz Maia

Lucas de Freitas

Palco Urban

MC Cabelinho

Piruka

Domingues

DJ Allexia

7 de dezembro - sábado

Palco Authentica

Dj Padre Guilherme

The Kooks

James

Cian Ducrot

André Salvador

Palco Urban