Tal como tinha acontecido no concerto de despedida de Daddy Yankee nos dias 27 e 28 de setembro, um grupo de pessoas sem bilhetes tentou forçar a entrada no espetáculo que decorreu no estádio de Santiago.

No primeiro dos três concertos de Yankee na capital chilena, mais de 4000 pessoas conseguiram entrar à força, segundo as autoridades.

Desta vez o perímetro de segurança em torno do Estádio Nacional foi reforçado e a polícia utilizou jatos de água para dispersar aqueles que procuravam entrar sem pagar.

A mobilização "decorreu em completa normalidade", disse à imprensa Juan Pablo Díaz, prefeito de Prefeitura de Santiago Oriente da polícia de Carabineiros.

No entanto, acrescentou, "houve alguns incidentes em que a dado momento um grupo de pessoas que estavam sem bilhetes teve a intenção de realizar uma 'explosão', mas isso foi impedido pela presença e ação da equipa dos Carabineiros".

No total, disse ele, havia 12 detidos.

O evento, o primeiro dos concertos que Bad Bunny dará no Chile, contou com a presença de 55.000 pessoas, confirmou a produtora.